Maringá anuncia Bruno Cheron, destaque da base do Grêmio

O Maringá Futebol Clube confirmou a 10ª contratação para 2025, o meio-campista Bruno Cheron, de 20 anos, que estava no Grêmio-RS. O atleta assinou contrato com o Maringá até dezembro de 2027 e já estará à disposição do técnico Jorge Castilho para a estreia no Paranaense diante do São Joseense.





Bruno Fortuna Cheron se destacou nas categorias de base do clube gaúcho, onde foi capitão nas competições em que disputou. Em 2024, o atleta foi promovido ao profissional da equipe gaúcha e atuou em duas oportunidades na equipe principal, com o técnico Renato Gaúcho e em quatro jogos na equipe B.

Para o atleta, estar no Maringá é uma nova oportunidade em uma equipe que está em crescimento no cenário nacional. “A expectativa aqui no Maringá é de conquistarmos muitas coisas boas, concluirmos os objetivos traçados no ano e acredito muito no projeto, esse foi um dos motivos de eu vir para o clube, pois vejo que com o projeto posso evoluir no futebol profissional e ajudar o time e dar um próximo passo na minha carreira”, projetou o meio-campista que irá usar o número 20 no Tricolor Maringaense.





O vice-presidente de futebol, Rafael Dacome explicou que o atleta é uma grande promessa do futebol brasileiro e que foi uma excelente oportunidade de mercado para conseguir trazê-lo ao Maringá. “O Cheron é um atleta de altíssima qualidade, uma grande promessa do nosso futebol e que, diante das circunstâncias, se tornou uma ótima oportunidade de mercado para o Maringá e também para ele. Além de ter sido destaque na base do Grêmio, o atleta também atuou no profissional esse ano e com certeza será muito valorizado e terá a sua oportunidade aqui no Maringá”, explicou Dacome.





