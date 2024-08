Maringá anuncia venda de mais de 7 mil ingressos para jogo contra a Inter de Limeira-SP

A diretoria do Maringá FC anunciou nesta quarta-feira (28) que mais de 7 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para o confronto contra a Inter, de Limeira-SP, domingo (1º), às 18h30, no estádio Regional Willie Davids, válido pelas quartas de finais do Campeonato Brasileiro da Série D. Como venceu o jogo de ida no interior de São Paulo por 1 a 0, o Dogão joga pelo empate para garantir o acesso para a Série C de 2025.





A capacidade de público liberada no estádio atualmente é de 16.226 torcedores. O torcedor pode garantir seu ingresso com desconto até esta quarta-feira (28). O clube lançou uma promoção que comprando até a data de hoje, o torcedor paga o valor de primeira fase, sendo R$ 20,00 meia entrada solidária na descoberta e R$ 40,00 meia entrada solidária na arquibancada coberta.

A partir desta quinta-feira (29), os ingressos não terão mais o desconto e vão para R$ 30,00 meia entrada solidária na descoberta e R$ 60,00, meia entrada solidária na coberta. Para esses valores todos devem levar um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração para cães ou gatos.





Os ingressos podem ser adquiridos pelo aplicativo oficial do Maringá Futebol Clube e também pelo site www.ingressonacional.com.br/evento/28868/maringa-fc-x-int . Além dos pontos digitais o torcedor pode comprar nos pontos físicos: Lojas Alvorada, Land View, Lojas Mil, Postos Dubai, Canadá e Londres, All Hunter, Origem Açaí, Filler Tobacco e Havana Tabacaria.







Para o presidente do Dogão, João Vitor Mazzer, essa partida é considerada a mais importante da história do clube, visto que será a primeira vez que uma equipe de Maringá disputa um jogo do acesso da Série D para a Série C. “Estamos esperando o recorde de público na temporada em nosso estádio pelo tamanho e importância do jogo. É a primeira vez que Maringá terá um time disputando essa vaga para a Série C no formato atual da competição, que é muito difícil. Orientamos os torcedores a garantirem seus ingressos com antecedência para não ficar sem, estamos já trabalhando contra os cambistas e também que no dia do jogo o torcedor chegue mais cedo, para evitar filas na entrada do WD”, explicou Mazzer.





O Maringá FC, até então, tem a melhor campanha na competição e é líder geral, com 47 pontos em 19 jogos disputados. Além disso, o clube maringaense tem a melhor campanha da história da Série D até essa fase, com 82,4% de aproveitamento. Para conseguir o acesso, o Tricolor precisa apenas de um empate ou qualquer vitória. Em caso de derrota por um gol a decisão será definida nos pênaltis. Com a vitória da Inter por mais de dois gols, a equipe paulista avança. (Com informações da assessoria de imprensa do Maringá FC)