Maringá atropela Cascavel e avança para a semifinal do Paranaense

O Maringá FC goleou o FC Cascavel por 5x0 e garantiu a classificação para as semifinais do Campeonato Paranaense de 2022. O Dogão, que já havia vencido a partida de ida por 1x0, fora de casa, deu um show para a torcida que enfrentou a chuva e compareceu ao estádio Willie Davids, em Maringá (Noroeste), na noite deste domingo (20).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O passeio maringaense foi comandado por Felipe Saraiva. Aos 12 minutos, o atacante sofreu pênalti de Willian Gomes e converteu para abrir o placar. Aos 39, Saraiva ampliou com um golaço: recebeu na ponta-direita, entortou o marcador e chutou no ângulo esquerdo do goleiro Heverton. O terceiro gol saiu ainda no primeiro tempo, com o zagueiro Gustavo VIlar completando a cobrança de falta de Mirandinha.

Continua depois da publicidade





Na segunda etapa, Felipe Saraiva voltou a aparecer. O camisa 11 do Maringá fez ótima jogada na linha de fundo e cruzou para Mirandinha aumentar a vantagem. O quinto e último gol, aos 21 minutos do segundo tempo, saiu em mais uma cobrança de falta. Após o cruzamento, a bola ficou viva na área e o zagueiro Ronald empurrou para as redes.





Irreconhecível em campo, o FC Cascavel levou perigo em um chutaço de Gama, de fora da área, que acertou o travessão, quando o placar era de 3x0. No mais, o Maringá dominou as ações e liquidou o confronto com um placar de 6x0 no agregado.







Continua depois da publicidade

Agora, o Dogão enfrenta o Operário nas semifinais. O primeiro jogo é na quinta-feira (25), às 20h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (Campos Gerais). A segunda partida, em Maringá, está marcada para o domingo (27), às 18h. Já o FC Cascavel, eliminado do estadual, deve voltar a campo somente em abril, pelo Campeonato Brasileiro da Série D.