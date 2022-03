Maringá cumpre objetivos no Paranaense e busca título inédito

Oito anos depois, o Maringá Futebol Clube está de volta a uma final do Campeonato Paranaense. O clube da Cidade Canção vai enfrentar o Coritiba em dois jogos em busca de um título inédito. Em 2014, o "Dogão" foi vice-campeão ao perder a decisão para o Londrina.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A vaga na finalíssima foi construída ao longo da competição. Depois de um início irregular, a equipe evoluiu e chega à decisão com a segunda melhor campanha do torneio. São 27 pontos conquistados em 15 jogos, com oito vitórias, três empates e quatro derrotas. O Coxa somou 31 e, por isso, tem a vantagem de fazer o segundo jogo no Couto Pereira, no domingo (3). A final começa na quarta-feira (30), às 20h, no Willie Davids.



Continua depois da publicidade





E o retrospecto como mandante é uma das armas do Maringá para sair na frente na decisão. O time ainda não perdeu em casa - são cinco vitórias e dois empates -, com direito a goleada por 5 a 0 sobre o FC Cascavel nas quartas de final. Na semifinal, ficou no 0 a 0 com o Operário e ganhou nos pênaltis. O time não sofreu gols em seus domínios.







Continue lendo na Folha de Londrina.