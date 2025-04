Maringá e Operário iniciam disputa do título do Paranaense

O Maringá recebe o Operário no estádio Willie Davids, neste sábado (21), às 16h, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paranaense. O time da Cidade Canção eliminou o Athletico Paranaense na semifinal com uma vitória por 3 a 0 na Ligga Arena, na quarta (19), e um agregado de 4 a 1. O Dogão eliminou também o Coritiba nas quartas de final.





Porém, para a decisão, o time maringaense terá dois desfalques importantes. O zagueiro Ronald Carvalho, expulso contra o Furacão, e o volante Rodrigo, titular absoluto da equipe e suspenso pelo acúmulo de cartões, não vão a campo contra o Fantasma.

“As ausências, como sempre falo, qualquer jogador que não vá para o jogo faz falta. Os atletas sentem isso, assim como a comissão técnica. Temos um grupo e precisamos de todo mundo. São duas ausências por cartões, algo que foge do nosso controle, então não há o que fazer. Confiamos no nosso grupo, mas damos força para os jogadores que vão entrar, suprir a necessidade e fazer um grande jogo. Estamos seguros quanto a isso, não temos receio. Vamos encaixar os atletas conforme a necessidade da partida”, disse Jorge Castilho, comandante do Maringá.





O Operário, por sua vez, chega para a final após uma reviravolta sobre o Londrina. Após perder em casa por 1 a 0 na ida, em Ponta Grossa, a equipe venceu no estádio do Café por 2 a 1, conseguindo a classificação após 4 a 1 nos pênaltis. Autor de um dos gols da partida contra o Tubarão, Vinicius Mingotti negou que o time dos Campos Gerais chegue pressionado ou seja favorito contra o rival por ser uma equipe de Série B contra um adversário da Série C.

“O grupo está muito confiante para entrar em campo e fazer uma boa partida em Maringá. Acredito que a pressão não será um problema, pois nos preparamos muito bem para a decisão. Procuramos encarar todos os jogos como uma decisão, então estamos bem preparados desde o início do campeonato”, disse o camisa 9 do Fantasma.





O jogo de volta entre as equipes será no próximo sábado (29), às 16h, no estágio Germano Kruger, em Ponta Grossa.

FICHA TÉCNICA





Maringá

Dheimison; Raphinha, Tito, João Félix e Max Miller; Buga, Lucas Bonifácio e Léo Ceará; Matheus Moraes, Maranhão e Edison Negueba. Técnico: Jorge Castilho





Operário

Elias; Diogo Mateus, Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano; Jacy, Neto Paraíba e Boschilia; Allano, Vinicius Mingotti e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Bruno Pivetti.





Estádio: Willie Davids

Horário: 16h





Árbitro: Lucas Casagrande





Onde assistir: RIC (TV), Nsports (Youtube)





