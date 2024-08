Maringá faz promoção de ingressos para jogo decisivo contra o Inter

A diretoria do Maringá Futebol Clube lançou uma promoção de ingressos para o jogo decisivo contra a Inter, de Limeira, domingo (1), às 18h30, no estádio Willie Davids, pela Série D do Brasileiro. Como venceu o adversário por 1 a 0, sábado (24), no interior paulista, o Dogão só precisa empatar para garantir o inédito acesso à Série C. O gol maringaense foi marcado pelo atacante Robertinho.





Quem comprar ingressos até quarta-feira (28), pagará o mesmo valor da primeira fase, sendo R$ 20,00 meia entrada solidária e R$ 40,00 inteira na arquibancada descoberta e no visitante e R$ 40,00 meia entrada solidária e R$ 80,00 inteira na arquibancada coberta.

Na compra a partir de quinta-feira (29), os valores serão R$ 30,00 meia entrada solidária e R$ 60,00 inteira no setor descoberto e visitante e R$ 60,00 meia entrada solidária e R$ 120,00 inteira na arquibancada coberta.





Todos que levarem um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração para cães ou gatos, pagam meia entrada. Crianças até sete anos e 11 meses não pagam ingressos, assim como idosos acima de 65 anos.



A expectativa é de casa cheia. O estádio Regional Willie Davids está com capacidade liberada para 16.226 torcedores de acordo com o último laudo apresentado.







Os ingressos podem ser adquiridos pelo aplicativo oficial do Maringá e também pelo site. Além dos pontos digitais o torcedor pode comprar nos pontos físicos: Lojas Alvorada, Land View, Lojas Mil, Postos Dubai, Canadá e Londres, All Hunter, Origem Açaí, Filler Tobacco e Havana Tabacaria.

