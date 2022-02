Marinho marca, e Flamengo vence em noite do também estreante Paulo Sousa

Em jogo que marcou a estreia do técnico Paulo Sousa, o Flamengo venceu o Boavista nesta quarta-feira (2), por 3 a 0, pelo Campeonato Carioca, com gols de Marinho, o outro estreante da noite, Pedro e Gabigol.



O time rubro-negro não teve dificuldades no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e construiu com tranquilidade a sua vitória, ainda que o português tenha iniciado a partida com muitos jovens e tenha deixado muitos titulares no banco.



Capitão do time na ocasião, Vitinho foi o grande condutor da equipe em campo. Pelo lado esquerdo, ele articulou boas jogadas, enfileirou dribles e foi decisivo na roubada de bola que resultou no gol que abriu o placar, de Marinho.



No gol de Pedro, Vitinho deu novo passe para o companheiro ampliar. Já quando Gabriel fechou a conta, o camisa 11 deu sua terceira assistência na partida.

Na próxima rodada, o Flamengo vai encarar o rival Fluminense, no domingo (6), a partir das 16h, no Nilton Santos. No sábado (5), o Boavista receberá o Volta Redonda, às 16h, em Bacaxá.





FLAMENGO

Hugo, Matheuzinho, Gustavo Henrique (David Luiz), Noga, Cleiton e Renê (Everton Ribeiro); João Gomes (Willian Arão); Thiago Maia e Vitinho; Marinho (Gabigol) e Pedro (Rodinei). T.: Paulo Sousa

BOAVISTA

Fernando; Wellington Silva, Diogo Rangel, Kadu Fernandes e Bull (Miguel); Ralph, Marquinho (Ryan Guilherme), Biel (Berê), Matheus Alessandro e Marquinhos (Wandinho); Di María (Caíque). T.: Leandrão





Estádio: Raulino Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Maurício Machado Coelho Junior

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis

Cartões amarelos: Gustavo Henrique, Cleiton e Gabigol (FLA); Kadu Fernandes, Bull, Ralph e Matheus Alessandro (BOA)

Gols: Marinho (FLA), aos 20'/1ºT; Pedro (FLA), aos 15', e Gabigol (FLA), aos 37'/2ºT