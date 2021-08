Marta faz planos de seguir na seleção: 'constantemente me preparando'

Marta, seis vezes eleita a melhor jogadora de futebol do mundo, não tem planos de se aposentar da seleção brasileira. A craque de 35 anos revelou que planeja seguir à disposição da técnica Pia Sundhage.

Continua depois da publicidade





"Minha meta, realmente, é me manter por bastante tempo [em atividade]", disse a atacante do Orlando Pride em evento da XP Investimentos na noite de quarta-feira (25). A jogadora participou do painel "Mulheres que conquistaram o mundo".





"Obviamente, não vou te garantir se vou estar na seleção, porque eu não me convoco, mas vou estar constantemente me preparando para, se a oportunidade aparecer, estar pronta para servir à seleção", acrescentou.

Continua depois da publicidade





Depois da eliminação do Brasil nas Olimpíadas, Marta havia deixado o futuro na seleção feminina em aberto. A equipe foi eliminada pelo Canadá nos pênaltis.

Continua depois da publicidade

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Marta se tornou a primeira jogadora a balançar as redes em cinco edições de Olimpíadas. Ela defende a seleção desde 2002 e foi medalhista de prata em Atenas-2004 e Pequim-2008.