Marta inicia caminhada para sua última Copa do Mundo; confira a lista completa

Com a lista de 23 nomes anunciada nesta terça-feira (27), Pia Sundhage deu início à contagem regressiva para a última Copa do Mundo de Marta.







A meia-atacante de 37 anos terá no torneio a ser disputado na Austrália e Nova Zelândia a última esperança de conquistar um título de expressão com a seleção brasileira. Ela vai disputar seu sexto mundial.

Seis vezes eleita melhor do planeta (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018), Marta fez parte da equipe vice no torneio de 2007. Foi também medalha de prata nas Olimpíadas de Atenas-2004 e Pequim-2008.





"Sem dúvida [será a última Copa]. Eu estou superbem. Não sou a Marta de 20 anos atrás, mas eu estou muito bem, mentalmente melhor ainda. Espero chegar bem para ajudar essa equipe e realizar esse grande sonho", disse a craque para a Cazé TV.

Na última Copa, em 2019, ela alfinetou companheiras de equipe. Após a eliminação nas oitavas de final diante da França, pediu maior comprometimento no futuro para as jogadoras da seleção. A crítica não foi bem recebida por todas do elenco.





A comparação com Lionel Messi se torna inevitável. Assim como Marta, o também maior vencedor do prêmio de melhor do mundo (agora sete vezes), mas entre os homens, avisou que o torneio do Qatar, em 2022, seria sua última chance de chegar à glória máxima no futebol. Deu certo. A Argentina foi campeã e ele acabou eleito o craque da competição.

Naqueles que foram considerados os últimos testes reais para a equipe antes da convocação, Marta não esteve presente. Com lesão no bíceps femoral, acabou cortada da convocação e ficou em Orlando, nos Estados Unidos, enquanto as comandadas de Pia perdiam nos pênaltis a Finalíssima contra a Inglaterra (após empate em 1 a 1) e derrotavam a Alemanha por 2 a 1 em Nuremberg, em abril.





A recuperação de Marta é um alívio para Pia depois dos problemas de lesão de outras atletas nos últimos meses. A atacante Ludmilla, do Atlético de Madrid-ESP, e a goleira Lorena, do Grêmio, são desfalques por causa de lesões no joelho.

