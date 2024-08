Marta se torna a segunda brasileira com mais medalhas

A terceira medalha de prata de Marta encerra com pódio a trajetória de seis participações em Olimpíadas da camisa 10 da seleção feminina. Além disso, o pódio coloca a Rainha em uma posição privilegiada no ranking de maiores medalhistas do país.



Com os três pódios olímpicos, Marta entra em um grupo seleto, que tem - entre atletas mulheres - apenas outras três integrantes: a levantadora Fofão (um ouro e dois bronzes), a meio de rede Thaísa (dois ouros e um bronze) e a judoca Mayra Aguiar (3 bronzes).



Fofão foi campeã olímpica em Pequim-2008 e terceira colocada em Atlanta-1996 e Sydney-2000. Mayra colecionou bronzes em três edições seguidas na categoria até 78kg: Londres-2012, Rio-2016 e Tóquio-2020. Thaísa ganhou medalhas de ouro em Pequim-2008 e Londres-2012, e conquistou o bronze em Paris neste sábado.



As quatro só ficam atrás de Rebeca Andrade. A ginasta, maior medalhista brasileira entre homens e mulheres, tem seis pódios olímpicos, sendo quatro deles conquistados em Paris. Ela acumula duas medalhas de ouro, três pratas e um bronze.