Matheus Leal, jogador novidade no Londrina EC, mira acesso que bateu na trave

O lateral-esquerdo Matheus Leal será a novidade do Londrina no duelo decisivo contra o Caxias, neste domingo (28), às 19h, no estádio Centenário. O jogador assume a vaga de Maurício, expulso no encontro anterior entre as equipes, e terá a oportunidade de se firmar como titular em um momento chave: a luta pelo acesso, objetivo que tem escapado dele nos últimos anos.





Leal carrega em sua trajetória experiências recentes de frustração. Neste ano, defendeu a Portuguesa-SP na Série D, competição em que a equipe paulista chegou ao mata-mata com status de favorita, mas acabou eliminada pelo Mixto-MT, nos pênaltis, em pleno Canindé. Em 2022, o lateral fez parte do elenco da Aparecidense que ficou a uma vitória de subir para a Série B, mas perdeu na rodada final para o Mirassol e permaneceu na terceira divisão.





“O primeiro objetivo na Portuguesa era o acesso, mas, infelizmente, como é no futebol, as coisas não aconteceram da forma que a gente queria. Aqui pode ser uma segunda chance para mim, pelo elenco que temos, que é bem qualificado, muito bom”, afirmou o jogador. “Temos grandes atletas, jogadores preparados, comissão também, e acredito muito que podemos alcançar esse acesso”, acrescentou.

Com passagens por duas Séries C pela Aparecidense, o lateral de 30 anos destaca a complexidade da reta final da competição. Para ele, o equilíbrio é a principal característica do torneio e a prova está no atual quadrangular, em que os seis jogos do grupo B terminaram empatados.





“A reta final da Série C é muito difícil. Joguei duas vezes pela Aparecidense e sei que cada partida é complicada. Nunca tem jogo fácil. Quem está entre os oito está qualificado para subir e precisa manter a humildade e o ritmo”, observou. “Seguimos implementando o que o Roger passa para a gente. Temos muita chance de subir”, completou o defensor, que fará seu primeiro jogo como titular do LEC no confronto direto com o Caxias fora de casa.

