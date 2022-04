Maycon faz dois e Corinthians vence Boca Juniors na arena

Com dois gols de Maycon, o Corinthians venceu o Boca Juniors-ARG por 2 a 0 e assumiu a liderança provisória do Grupo E da Copa Libertadores, na noite desta terça-feira (26). Jogando na Neo Química Arena lotada, o Timão teve atuação segura para bater o time argentino sem maiores sustos. A vitória ajuda a amenizar a pressão após a derrota para o Palmeiras por 3 a 0, no último sábado (23).

O resultado corintiano começou a ser construído logo aos quatro minutos de jogo. Fagner recebeu de Renato Augusto e cruzou para Maycon cabecear no cantinho, sem chances para o goleiro Javier Garcia.





A partida seguiu sem grandes oportunidades de gol para nenhum dos lados, até o Corinthians ampliar a vantagem no segundo tempo. Aos 32 minutos da etapa final, Róger Guedes recebeu de Willian e bateu cruzado. O goleiro deu rebote, e Maycon, de novo ele, completou para o fundo do gol.





Com a vitória, o Corinthians chegou a seis pontos conquistados e assumiu a primeira colocação da chave. Always Ready-BOL e Deportivo Cali-COL, que completam o grupo e têm três pontos cada, se enfrentam nesta quinta-feira (28) e podem tirar a liderança do Timão. O Boca Juniors, que também conquistou três pontos até agora, ocupa a lanterna pelos critérios de desempate.

O Corinthians volta à Neo Química Arena no domingo (1), às 16h, contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, o próximo compromisso do Timão é na quarta-feira (4), contra o Deportivo Cali, na Colômbia.