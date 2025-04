Memphis é convocado pela Holanda, mas chega 'com folga' para final paulista

A seleção holandesa anunciou nesta sexta-feira (14) a lista de convocados para os jogos das quartas de final da Liga das Nações, contra a Espanha.





Memphis Depay foi um dos selecionados pela Laranja Mecânica para os jogos que acontecem nos dias 20 e 23 de março.





A Holanda enfrenta a Espanha nas quartas de final da Liga das Nações. O jogo de ida será no dia 20 de março, na Holanda. O confronto de volta, na Espanha, será no dia 23 de março.





A convocação do jogador do Corinthians, a princípio, não afetará seu calendário no futebol brasileiro. O Corinthians disputa a partida de ida da final do Campeonato Paulista no próximo domingo (16), enquanto a decisiva partida de volta será no dia 27 de março.