'Memphis Mania' domina Natal, e crianças posam com faixinhas

Memphis Depay fez a cabeça da criançada neste Natal. A faixinha usada pelo atacante do Corinthians foi um item bastante pedido para o Papai Noel.





Nesta quarta-feira (25), Memphis repostou em seu perfil do Instagram diversas fotos de crianças com a faixinha de cabeça. O acessório, que é uma marca registrada do atacante, foi muito desejado pelas crianças no Natal.





Entre as postagens, há também reações de adultos que receberam algum presente relacionado ao jogador holandês. Uma senhora aparece emocionada ao receber a camisa com o rosto do atacante estampado, enquanto outra fez a tradicional pose do jogador com a faixa de cabeça.





A faixinha virou febre, depois que Memphis a usou para lustrar o escudo do Corinthians ao balançar a rede pela primeira vez, em goleada sobre o Athletico-PR, em outubro. Ele jogou o acessório para a torcida, vibrou muito e emocionou o público.





Além de um item de estilo, que faz parte da moda lançada por Depay, a faixinha ganhou um peso de "símbolo da esperança" contra o rebaixamento. O gesto do atacante holandês foi primordial para isso.





Desde então, o objeto tem sido um dos mais desejados na loja oficial do clube, além de ter sido distribuído em diversas oportunidades pela patrocinadora máster do clube, a Esportes da Sorte — que paga o salário milionário do jogador.