Memphis vibra com primeiro gol pelo Corinthians: 'Significa tudo para mim'

O atacante Memphis Depay comemorou o primeiro gol marcado com a camisa do Corinthians. Ele foi às redes em cobrança de falta durante a goleada do time paulista sobre o Athletico por 5 a 2, nesta quinta-feira (17), pela 30ª rodada do Brasileirão.







"Isso significa tudo para mim. Eu acho que nós começamos o jogo bem. Marcamos dois gols muito rápidos. E a forma como nós deixamos a vantagem ir embora no primeiro tempo... Precisamos analisar e falar sobre isso. Nós já falamos um pouco durante o primeiro tempo, durante o jogo, porque nós não podemos permitir isso acontecer. Mas eu acho que nós continuamos lutando juntos. Os torcedores estiveram conosco. O gol [de Memphis] nos deu um pouco de força extra para perceber que nós precisávamos ganhar este jogo. E para mim, marcar meu primeiro gol em casa, isso significa tudo. A forma como eles me acolheram desde o início. Então, eu acho que é um momento muito bonito para mim. E eu tento ajudar a torcida, o clube e a equipe o máximo possível que eu posso. Mas nós precisamos olhar e precisamos melhorar", disse.





"Eu sou um jogador que gosta de marcar gols e eu tento me adaptar. O time tem que se adaptar também, porque eles precisam encontrar passes para eu marcar. Mas, é claro, eu espero que seja o primeiro de muitos. A coisa mais importante hoje é que ganhamos três pontos", disse Memphis Depay, ao Premiere.





O holandês marcou um golaço de falta na Neo Química Arena. O camisa 94 arriscou um chute colocado da intermediária e acertou o ângulo direito do goleiro Mycael.





O gol fez a Neo Química Arena ir à loucura. O Corinthians empatava o jogo por 2 a 2 quando Memphis acertou a batida.





Depay fez sua comemoração típica e comemorou em frente à torcida corintiana no Setor Sul da Neo Química Arena. Ele tirou a faixa que usa para segurar as tranças, esfregou no escudo do clube e jogou para a torcida.





A falta que originou o gol foi sofrida justamente por Memphis. O camisa 94 recebeu um passe esticado, chegou depois do zagueiro Belezi, mas foi atingido pelo defensor com a sola da chuteira.