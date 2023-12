Mercado da bola: Corinthians tenta Soteldo, e Carpini longe do Santos

O Mercado da Bola desta quarta-feira (13) teve o Corinthians em destaque com as possíveis negociações por Soteldo e trocas de jogadores com o Flamengo, e o Santos mais distante de um acordo com o técnico Thiago Carpini.







Confira os destaques do dia





O Corinthians se reuniu com agentes de Soteldo. A caçada pelo atacante do Santos continua, e a nova diretoria do Corinthians foi até a Argentina para tentar evoluir a negociação.





Novela Carpini e Santos ganha novo capítulo. O técnico Thiago Carpini ficou incomodado com o planejamento do Peixe para 2024 e está mais longe de um acerto. Enquanto não há definição, o Cruzeiro entrou na jogada e sondou a situação do comandante do Juventude.

Trocas entre Corinthians e Fla, com Gabigol no bolo. De acordo com informações do colunista Samir Carvalho, o técnico Tite pediu a contratação de Fausto Vera. Em troca, os alvinegros receberiam o volante Thiago Maia e o lateral-direito Matheuzinho. Já Gabigol iria para o clube paulista em um negócio envolvendo Lucas Veríssimo.





São Paulo chega a acordo por Bobadilla. O meia do Cerro Porteño, de 22 anos, está a detalhes de acertar oficialmente sua ida ao Tricolor.

Outras notícias





O Cruzeiro deve perder Bruno Rodrigues. O principal atacante do clube desta temporada recebeu uma proposta de 4,8 milhões de euros (R$ 25,6 milhões) para deixar a Raposa, em meio às tratativas de renovação de contrato.





Dupla de ataque estrangeira no Inter. O Inter observa em Lucas Alario, atualmente no Eintracht Frankfurt, um bom companheiro para Enner Valencia no ataque. O argentino despertou o interesse da diretoria colorada e teria o aval de Coudet.





Coutinho é alvo do Vasco. O meia Philippe Coutinho está na lista de possíveis reforços do Cruzmaltino para a próxima temporada, e pode retornar ao seu clube de origem por empréstimo.