Mesmo virando SAF, Londrina EC sofre em campo e não alcança objetivos em 2024

Com apenas 15 dias de preparação, o Tubarão demorou a engrenar no Campeonato Paranaense. A própria direção do clube, que passou a ser a responsável pelo futebol, chegou a afirmar que o LEC correu o risco de não entrar em campo por falta de jogadores.

O Londrina viveu em 2024 um ano de mudanças no comando do futebol e na parte administrativa. O fim da parceria com a SM Sports após 13 anos e a transição para o modelo de SAF (Sociedade Anônima do Futebol) impactaram diretamente no desempenho da equipe dentro de campo e os objetivos traçados não foram alcançados.

Ano zero

Com o fim da parceria com a SM Sports, o LEC ficou quase sem nenhum jogador no seu elenco e a gestão do futebol foi feita em conjunto com a Squadra Sports, que ainda não tinha concluído a compra da SAF alviceleste. O processo só foi concluído em junho e, por isso, Guilherme Bellintani, proprietário da SAF, denominou 2024 como o "ano zero" do trabalho à frente do Londrina.

Paranaense





Sob o comando de Emerson Ávila, o time conquistou a primeira vitória apenas na sétima rodada ao vencer o PSTC por 2 a 1, em Alvorada do Sul. Apesar da irregularidade, conseguiu a classificação para a segunda fase em oitavo lugar, último a garantir vaga no mata-mata.





Nas quartas de final, enfrentou o Athletico. Saiu na frente do confronto ao vencer no estádio do Café por 1 a 0, gol do atacante Henrique. O jogo marcou o maior público do LEC no ano, com mais de 14 mil pessoas. A derrota em Londrina resultou na demissão do técnico atleticano Juan Carlos Osório.

No entanto, no jogo da volta, na Arena da Baixada, já com Cuca no comando, o Athletico não tomou conhecimento e goleou por 6 a 0. Com eliminação nas quartas de final, o Alviceleste ficou sem vaga na Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo.





A campanha no Paranaense teve quatro vitórias, cinco empates e quatro derrotas. O LEC marcou 18 gols e sofreu 20.