Messi afirma que não se arrepende de ter trocado o Barcelona pelo PSG

Lionel Messi está na capa da próxima edição da revista France Football, que será publicada no próximo sábado (9). Na entrevista ao veículo, o argentino disse que não se arrepende de ter trocado o Barcelona pelo Paris Saint-Germain.



"Não me arrependi de vir para o PSG", disse Messi em única frase destacada na capa da revista. Messi fechou com o PSG em agosto após o Barça anunciar a saída do camisa 10. Segundo o clube catalão, o argentino havia chegado a um acordo para um novo vínculo, mas o contrato não pôde ser assinado devido "a obstáculos econômicos e estruturais".



Pouco depois, Messi foi anunciado pelo PSG com contrato para duas temporadas, com uma adicional.

No clube francês, o atacante ganhou a camisa 30 e realizou cinco jogos até aqui, com um gol marcado.