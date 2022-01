Messi diz estar levando mais tempo do que pensava para vencer a Covid

Lionel Messi, atacante do Paris Saint-Germain, se pronunciou pela primeira vez após testar positivo para Covid-19. O jogador postou uma foto nas suas redes sociais, ao lado de sua esposa Antonella Rocuzzo, e afirmou que sua recuperação para vencer a doença está levando mais tempo pensava.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

"Boa tarde! Como vocês sabem tive covid-19 e queria agradecer a todos pelas mensagens que recebi e dizer a vocês que estou levando mais tempo do que pensava para estar bem, mas estou quase me recuperando e com muita vontade de voltar aos gramados", escreveu o jogador.



"Venho treinando todos esses dias para ficar 100%, desafios muito bons estão por vir este ano e espero que possamos nos ver novamente muito em breve. Obrigado!", concluiu.



Messi testou positivo para Covid-19 após as festas de final de ano em 2021. Ele ficou isolado em sua casa nos arredores da cidade argentina de Rosario. No último dia 5, ele testou negativo e pôde retornar à França, onde está desde então.

Continua depois da publicidade



O vencedor da Bola de Ouro já desfalcou o PSG em duas partidas: contra o Vannes Olympique Club, pela Copa da França, e contra o Lyon, pelo Campeonato Francês, no último final de semana. Ele também está vetado para o duelo do clube parisiense diante o Stade Brestois neste sábado (15).