Milan fecha acordo e Beckham fica na Itália

Após especulações e intermináveis negociações, o Milan confirmou neste domingo,8, que o meia inglês David Beckham permanecerá no clube até o final da temporada. O empréstimo junto ao Los Angeles Galaxy, que detém os direitos do jogador, foi estendido até o final de junho, 5 milhões de euros (R$ 15 milhões), segundo uma fonte do Milan.

De acordo com o clube italiano, o novo acerto valerá até o dia 30 de junho, o que possibilitará à Beckham permanecer no time até o final do campeonato nacional. O jogador, no entanto, só poderá voltar a usar a camisa do Galaxy a partir do dia 15 de julho, na abertura da janela de transferências do futebol internacional.

O anúncio do novo acordo ocorreu três semanas depois do prazo estabelecido pelo clube norte-americano para uma possível renegociação do empréstimo. Diante da manifestação do Milan em contratar Beckham definitivamente, o Galaxy pediu US$ 10 milhões (cerca de R$ 24 milhões) pelo passe do atleta.





Os italianos, porém, ofereceram apenas US$ 3 milhões, o que gerou impasse no acerto. As negociações prosseguiram por algumas semanas e a definição só saiu horas antes do jogador entrar em campo neste domingo para enfrentar o Atalanta.

Beckham agradece





"Eu sou realmente grato ao LA Galaxy e ao Milan por fazer esse arranjo dos sonhos acontecer", disse o meio-campista inglês à Reuters por e-mail neste domingo.

"Este arranjo me permite jogar pelo Milan e pelo LA Galaxy no mesmo ano, e ao mesmo tempo continuar meu compromisso de desenvolver o futebol nos Estados Unidos, o que eu faço de maneira apaixonada", disse Beckham.





Galaxy sai no lucro

Segundo o diretor-executivo da companhia AEG (proprietária do Galaxy), Tim Leiweke, os interesses econômicos da equipe ficaram intactos. "Lamento que tenha tido que fazer esta negociação tão longa, especialmente pelos torcedores, mas acho que o Milan não levou em conta nossa determinação de manter a mesma postura desde o início do processo", disse Leiweke.





O dirigente reconhece que o Milan faz parte do projeto do meia de jogar a Copa da África do Sul pela seleção inglesa. "O que sabemos é que Beckham tem muito clareza de que a única maneira de estar com a seleção da Inglaterra na Copa de 2010 é continuar no Milan durante mais alguns meses", disse. "David está feliz com a maneira como o assunto se fechou, e depois veremos o que acontece no final da temporada".

Bom início





O meio-campista de 33 anos chegou ao Milan em janeiro com um contrato de empréstimo por dois meses, uma aposta para que Beckham conseguisse manter seu lugar na seleção da Inglaterra durante o longo período de inatividade da temporada norte-americana, que ia de outubro a março.

O plano funcionou e ele igualou o recorde de 108 convocações para a seleção inglesa, de Bobby Moore, quando jogou o amistoso disputado no mês passado, uma derrota para a Espanha. A volta de Beckham para os Estados Unidos estava programada para a próxima segunda, mas, depois de sua boa temporada de estreia na Itália, ele pediu para ficar de maneira permanente.





O Milan, terceiro colocado mo Campeonato Italiano e eliminado da Copa da UEFA, tentou comprar seu passe, mas não conseguiu acertar um preço compatível com o Galaxy depois de semanas de negociações exaustivas.





Adriano Galliani, executivo-chefe do Milan, disse no sábado que o ex-ala do Manchester United abriria mão de "uma montanha de dinheiro" para que a extensão do empréstimo fosse concretizada.

Beckham, o jogador de futebol que mais recebe dinheiro de publicidade no mundo, foi contratado pelo Galaxy junto ao Real Madrid por um acordo de 250 milhões de dólares por cinco anos. Ele tem uma cláusula de saída que permite sua transferência em novembro.