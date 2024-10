Morre Zé Carlos, 56, lateral do São Paulo e da seleção na Copa de 1998

Morreu nesta sexta-feira (25) Zé Carlos, lateral que defendeu o São Paulo e a seleção brasileira, aos 56 anos. Ele fez parte do elenco que disputou a Copa do Mundo de 1998.





O ex-jogador estava em Osasco, na casa de uma sobrinha, onde familiares notaram que ele não havia acordado cedo, como de costume.





Os familiares, então, chamaram o Corpo de Bombeiros diante da suspeita de parada cardiorrespiratória. Ele foi atendido no Pronto Socorro do bairro Santo Antônio, onde foi constatada a morte.





Zé Carlos deixa uma filha de 8 anos e um filho de 16.





O ex-atleta morava em Presidente Bernardes, sua cidade natal, onde fazia trabalhos junto à Secretaria de Esportes.





Em nota divulgada na rede social X, o São Paulo lamentou a morte do lateral. "O São Paulo Futebol Clube manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Zé Carlos, aos 56 anos, e decreta luto oficial. Ele foi lateral-direito do Tricolor no título paulista de 1998, ano em que também defendeu o Brasil na Copa do Mundo", disse o clube no comunicado.





A equipe tricolor também lembrou que o ex-jogador foi campeão paulista pelo clube em 1998. Depois, ele deixou o clube e foi para a Ponte Preta.





Ainda em 1998, Zé Carlos ganhou a vaga na Copa na última hora. Ele foi convocado em maio no lugar do volante Flávio Conceição, cortado por lesão. Na ocasião, o lateral do São Paulo tinha casamento marcado e adiou por conta da vaga na Copa.





O atleta teve uma trajetória incomum pelo futebol. Começou a jogar aos 21 anos, no São José, sem passar por divisões de base. Foi escriturário de banco e funcionário de uma metalúrgica antes de estrear. "Sou uma pessoa preparada para tudo."