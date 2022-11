'Não estou aqui para agradar a todos', diz Dani Alves após críticas à convocação

Daniel Alves foi a principal novidade da lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2022. Depois de fazer um caminho pouco usual para estar entre os 26 nomes, o lateral-direito comemorou a convocação.

Aos 39 anos, Dani Alves lembrou a lesão que o tirou do Mundial de 2018, na Rússia, e afirmou que não pretende "agradar a todos". Ele também vibrou com o voto de confiança de Tite.





"Hoje é dia de vitória, estou muito feliz, receber essa notícia me enche de orgulho e satisfação. Há quatro anos estávamos na mesma situação, mas tive lesão grave. As lágrimas foram de tristeza e hoje são de alegria. A frase clichê de nunca desistir dos seus sonhos é real e posso comprovar. Tudo valeu a pena, foi o que me trouxe aqui, me deu oportunidade de participar de um Mundial, algo tão grandioso. Infelizmente não estamos aqui para agradar a todos, nem é meu objetivo. Objetivo é não falhar com quem confia na nossa entrega, dedicação e amor pelo esporte e por vestir essa camisa. Amor por poder lograr grandes coisas com essa camisa", iniciou.

"Nunca foi fácil na minha vida, tudo veio com muita persistência e perseverança, sacrifício. As coisas foram se encaixando e hoje recebi essa notícia maravilhosa. Espero poder representar essa camisa como sempre fiz, com a grandeza do momento. É apenas um dia de vitória e espero que outras maiores possam vir, mas estou muito satisfeito e contente pela dedicação e entrega em quatro anos. É uma vitória de todos que participaram desse processo duro e árduo, mas valioso. Dedicação e sacrifício valem a pena, tudo está ao alcance dos que não desistem. Hoje estou aqui chamado uma vez mais para representar a minha seleção. É mais um objetivo conseguido e espero que outros maiores estejam por vir e que possamos comemorar de outra maneira, mais extravagante que essa. Valeu!", acrescentou o veterano, por meio de sua assessoria.





Dani Alves fez um caminho pouco usual nos últimos meses antes de aparecer na lista final de 26 jogadores. Depois de jogar na Liga Mexicana pelo Pumas, ele passou as últimas semanas treinando com o time B do Barcelona.

O período de treinamentos com o clube catalão foi fundamental para a convocação, segundo a comissão técnica. "Falamos para ele que teria de melhorar. E ele disse: missão dada é missão cumprida. Fomos a Barcelona, vimos dois dias de treinos dele lá, e ele mostrou uma melhoria intensa de força e potência", explicou o preparador físico Fábio Mahseredjian.