'Não sou mais opção para o Brasil', Guardiola brinca após levar goleada

O técnico Pep Guardiola respondeu com bom humor ao ser questionado sobre assumir a seleção brasileira após a goleada sofrida pelo Manchester City na Liga dos Campeões.





O treinador espanhol brincou: 'Depois do 4 a 1 não sou mais uma opção para o Brasil'. O City saiu na frente do Sporting, mas levou a virada com a sensação sueca Gyokeres ofuscando Haaland.





"Depois do 4 a 1 não sou mais uma opção para o Brasil (risos). Agora, mais do que nunca, tenho gana de levantar a equipe, de voltar ao nosso nível", disse Guardiola.





Guardiola é tido como "sonho de consumo" dos torcedores para assumir a seleção brasileira. Uma pesquisa do instituto Real Time Big Data mostra que o ex-Barça é o favorito dos brasileiros para o cargo, com 27% dos votos válidos.





Ele tem contrato com o City até junho de 2025 e já disse que queria treinar uma seleção. O técnico espanhol afirmou neste ano que almeja disputar uma Copa do Mundo.





