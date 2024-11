'Não teria agido desta forma', diz Rodri sobre ausência do Real na Bola de Ouro

Após ficar sabendo que Vinicius Júnior não seria o vencedor da Bola de Ouro, a delegação do Real Madrid optou por não marcar presença no evento realizado na França.

"O que você quer que eu diga? Que eu teria preferido que todos estivessem presentes? Claro. Faltaram o segundo (Vini Jr.), o terceiro (Jude Bellingham), o quarto (Dani Carvajal)... Queremos que todos os melhores jogadores do planeta estejam presentes numa noite como esta. A melhor equipe do ano não compareceu à cerimônia, embora o melhor treinador e o melhor goleador tenham sido coroados. Tenho de respeitar a decisão de todos. Não agiria da mesma forma, mas eles fazem o que querem", disse Rodri, em entrevista à France Football.

Como é a votação





A escolha do vencedor da Bola de Ouro é feita por jornalistas de 100 países com as melhores colocações no ranking da Fifa.





Uma pré-lista dos indicados é preparada por membros da redação do L'Équipe (do mesmo grupo da revista France Football) e por embaixadores da Uefa. Luís Figo é o embaixador do prêmio masculino, e Nadine Kessler representa o feminino.





Os votantes selecionam 10 jogadores, e cada posição na lista atribui uma pontuação específica: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1. A soma desses pontos define o vencedor.