Narradora da Globo será primeira mulher da América Latina a ter voz no FIFA

Natália Lara, narradora da Rede Globo, estará presente no FIFA 23 como repórter de estúdio dentro do jogo. De acordo com o próprio vídeo divulgado pela EA Sports, a produtora do jogo, ela dará informações sobre as equipes durante as partidas.







Publicidade

Publicidade

"Na era da inclusão, a nossa representante feminina. A primeira mulher no Brasil, e na América Latina no time do FIFA", afirma Gustavo Villani no anúncio, também narrador da Globo, que é a voz do jogo desde o FIFA 21.



"O videogame, ele já fez parte da minha cultura, da minha vivência. Desde sempre, desde criança, sempre gostei. Era um sonho muito grande meu, que eu pudesse um dia fazer parte de um jogo de videogame. E esse jogo sempre foi o FIFA", diz Natália.

Publicidade

Publicidade