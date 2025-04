'Nem nos meus melhores sonhos', diz Hugo Souza, herói da final

O goleiro Hugo Souza, que garantiu o título estadual do Corinthians contra o Palmeiras ao defender um pênalti batido por Raphael Veiga celebrou a atuação que teve na noite desta quinta-feira (27) na Neo Química Arena, diante da torcida alvinegra.





"Para o goleiro, nada melhor que pegar pênalti na final, garantindo título. Nem nos meus melhores sonhos, nos melhores roteiros que poderia sonhar, eu sonhava com isso. Mas, graças a Deus, a gente foi feliz e hoje a gente sai campeão", afirmou o goleiro, que já defendeu sete pênaltis desde que chegou ao clube do Parque São Jorge, em julho de 2024.





"Esse clube, depois de seis anos, voltar a ser campeão...o Corinthians merece estar sendo campeão mais e mais vezes e que isso aqui volte a ser rotina. É isso que a gente vai buscar", disse Hugo Souza.





Revelado nas categorias de base do Flamengo, ele disse ainda que "imaginava que daria certo aqui [no Corinthians], imaginava muito que as coisas poderiam acontecer, mas não imaginava que seria tão rápido."

O goleiro agradeceu à torcida corintiana "que me abraçou e me acolheu desde meu primeiro dia."





Ele celebrou também a dedicação dos companheiros de equipe em busca do objetivo de serem campeões com a camisa do Corinthians.





"A gente sonhou muito com isso. A gente lutou muito por isso. Tudo mundo sabe, não preciso falar, mas na temporada passada o Yuri [Alberto] teve inúmeras propostas para ir embora e quis ficar para ser campeão com o Corinthians. O Garro teve uma proposta milionária e decidiu ficar para ser campeão com o Corinthians. O Memphis, com toda a carreira que tem, foi convencido de ficar para ser campeão com o Corinthians. Só queria fazer isso acontecer e fazer valer a pena", celebrou Hugo Souza.





O holandês Memphis Depay, que também levantou a primeira taça com a equipe, afirmou estar orgulhoso do time e que o Corinthians mereceu a conquista do título.





"É um título para a torcida, eles estavam esperando há muito tempo. Dedico o título a eles", disse o camisa 10. "É importante seguirmos assim. Podemos melhorar muitas coisas, precisamos trabalhar muito para conquistar mais títulos", acrescentou o meia, que marcou dois gols e deu cinco assistências em 12 partidas no Paulista.





Yuri Alberto celebrou iniciar a temporada com um título. "Poder começar o ano com um grande título passa uma energia muito boa para a gente disputar os próximos campeonatos", afirmou.





"Estava orando, chorando, pedindo para Deus tocar o coração do árbitro para ele soprar aquele apito logo e acabar o jogo", disse o atacante. Com confusões entre os jogadores em alguns momentos, o segundo tempo teve um acréscimo de 16 minutos.





"Começa a passar muita coisa na cabeça, tudo que passei no ano passado, os títulos que bateram na trave. Esse ano vai ser um ano muito abençoado para nós", afirmou Yuri. "Que seja o primeiro de muitos."