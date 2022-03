Neto, apresentador da Band, é ofendido por palmeirense durante entrada ao vivo

Ex-jogador e hoje comentarista e apresentador da Band Neto foi ofendido ao vivo por um torcedor do Palmeiras durante a entrada ao vivo de um repórter no programa Jogo Aberto.

O jornalista João Paulo Cappellanes estava nos arredores do Allianz Parque para falar sobre a final da Recopa, que horas mais tarde seria vencida pelo time paulista por 2 a 0 sobre o Athletico Paranaense.

Já no final do link, quando o profissional chamava a reportagem que entraria no ar, um torcedor entrou na frente da câmera e chamou Neto de "arrombado".





O apresentador não estava no estúdio, pois comanda Os Donos da Bola que pinta na programação na sequência. Porém, Renata Fan e o comentarista Denilson não repercutiram o xingamento e fizeram de conta que nada havia acontecido.





A rivalidade entre Neto e o Palmeiras é antiga. Em 2020, o corintiano se estabeleceu como alguém capaz de incomodar o Palmeiras a ponto de o clube não permitir a presença de seus jogadores nos programas apresentados por ele.

Continua depois da publicidade





"Eu sou uma areiazinha perto do que representa o Palmeiras. Se eles se incomodam tanto, é porque eu sou muito foda", disse à Folha o comentarista. "Acho que faço parte do dérbi, sim, até porque o Palmeiras me trocou pelo Ribamar, não acreditaram em mim. E tem uma coisa: eu não tenho nada contra o Palmeiras, eles que têm contra mim."





Nos últimos meses, Neto tem sido um ferrenho crítico do técnico palmeirense, Abel Ferreira. O apresentador não se cansa de falar mal sobre os improvisos promovidos por ele no time e sobre uma suposta covardia do português no jogo da final do Mundial contra o Chelsea.