Neymar adia retorno e Santos organiza apresentação dupla para o craque

Neymar deve chegar ao Brasil na sexta-feira (31) para apresentação no Pacaembu e na Vila Belmiro. Ele adiou seu voo e deve chegar para uma apresentação dupla nos dois estádios.





O QUE ACONTECEU





Neymar era esperado nesta quarta no Brasil, mas deve chegar entre a noite de quinta e o início da manhã de sexta em São Paulo. O Santos ainda organiza a programação, porém, a ideia é fazer uma apresentação dupla no Pacaembu e Vila Belmiro no mesmo dia da chegada do craque.





O evento no Pacaembu ocorreria entre 11h e 12h, enquanto na Vila Belmiro a festa aconteceria entre o fim de tarde e o início da noite. Os organizadores correm contra o tempo para prepararem surpresas e criarem interação e conexão entre Neymar e seus fãs.

O clube deve acertar esses detalhes ainda nesta quarta (29) e a tendência é que o anúncio oficial seja na quinta-feira.





Neymar também deve estar presente na Vila Belmiro no clássico diante do São Paulo, no sábado. Há a expectativa de que ele estreie por alguns minutos diante do Botafogo-SP, dia 5, também na Vila.





O Menino da Vila volta, a princípio, para um contrato de seis meses após rescindir no Al-Hilal. O Santos tentará convencê-lo a ficar até a Copa do Mundo de 2026.





