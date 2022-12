Neymar faz primeira atividade com bola neste sábado após lesão no tornozelo

DOHA, QATAR - Oito dias após sofrer uma entorse no tornozelo direito na estreia do Brasil na Copa do Mundo contra a Sérvia, Neymar voltou a treinar com bola neste sábado (3). A equipe verde-amarela enfrentará a Coreia do Sul, pelas oitavas de final, na segunda-feira (3).





Alex Telles e Gabriel Jesus estão fora da Copa do Mundo, anuncia CBF

Publicidade

Publicidade





A atividade do elenco brasileiro no Grand Hamad, em Doha, foi fechada à imprensa. Até o momento, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ainda não informou se o jogador participou de todo o treino, sem reclamar de dores na região lesionada.





Em um vídeo divulgado pela entidade, contudo, o camisa 10 aparece fazendo exercícios de aquecimento com seus companheiros, inclusive com bola. Depois, participa de uma roda de "bobinho". Também aparece chutando bola com o pé direito, o que está lesionado. Nas imagens, não aparenta expressões de dor.

Publicidade

Publicidade





Na sexta-feira (2), o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, já havia informado que ele iniciaria o processo de transição para o campo para saber se teria condições de voltar já nas oitavas de final.

Dessa forma, aumenta a expectativa de que ele possa jogar diante dos sul-coreanos após desfalcar a equipe diante de Suíça e Camarões, ainda pela fase de grupos.





Já o lateral direito Danilo tem um quadro mais avançado. Ele também sofreu uma entorse no tornozelo, mas já treinou com o grupo normalmente e se mostra recuperado da contusão.





O lateral esquerdo Alex Sandro, por sua vez, fez uma atividade em campo separado, com uma carga mais leve. Ele sofreu uma lesão muscular no quadril durante o jogo contra a Suíça. O aproveitamento dele contra a Coreia do Sul, por enquanto, é incerto.