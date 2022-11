Neymar faz tratamento 'pele de bebê' às vésperas da Copa

Às vésperas do embarque para o Qatar, jogadores da seleção brasileira vêm dando os últimos retoques nos clareamento dentários e nos cortes de cabelo (verdadeiras obsessões entre os boleiros) para brilhar, literal e metaforicamente, no mais midiático dos eventos esportivos: a Copa do Mundo.





Orgulhosamente vaidoso, Neymar parece não ter escolhido ainda o penteado que usará na competição, a a partir do próximo domingo (20), mas vem se dedicando com afinco a melhorar a sua pele. Para isso, ele tem feito um tratamento estético com a dermatologista carioca Juliana Neiva, que postou em suas redes a mais recente visita do jogador ao seu consultório, no bairro do Leblon, na zona sul do Rio.

"Cara, tua pele tá muito linda!", anima-se a profissional, que também atende estrelas da TV como Juliana Paes, Paolla Oliveira e Bruna Marquezine. Ela então conta que fará um tratamento "pele de bebê" no rosto do atacante, marcado pelas espinhas da adolescência.





Já deitado para dar início ao procedimento, Neymar diz que está "com rostinho de neném" e Juliana então oferece: "Bora fazer um laser hoje?". Ele topa e quer mais. "Bora fazer tudo!", empolga-se o jogador, cliente de longa data da dermatologista.





Assista: