Neymar já é questão de tempo na Vila, e o Santos mostra que precisa dele

A Vila Belmiro chamou Neymar na noite desta quarta-feira (22).





O torcedor do Santos mostrou que já conta com o sonhado retorno de Neymar. E o Peixe tratou de não frear essa empolgação durante o clássico contra o Palmeiras. O Verdão venceu no fim, de virada, por 2 a 1.





A Vila esteve cheia de camisas azuis de 2012/2013, talvez o manto que mais represente a primeira passagem de Neymar.





Antes de a bola rolar, a torcida gritou: "Volta para a sua casa, Neymar". No primeiro gol, Guilherme reforçou esse coro.





Vestindo a camisa 10, o atacante marcou de falta e se mostrou mais um torcedor na comemoração. Ele fez a tradicional careta de Neymar e ainda fez um gesto de assinatura. Na entrevista, despistou e falou, com sorriso de canto de boca, que seu filho é fã do Neymar e que a filha é desenhista.





Nas redes sociais, o Santos usou as fotos e vídeos da comemoração de Guilherme. A maior parte dos comentários para o "estagiário" foi: 'Você sabe de algo".





Esse otimismo do torcedor e de Guilherme também existe na diretoria do Santos e em Neymar e seus representantes.





O UOL ficou no quarto andar, onde estão os camarotes da Vila Belmiro, e diversos funcionários e dirigentes do Peixe passaram com a mesma dificuldade de disfarçar a alegria: "Vai dar certo", "está chegando" e "falta pouco" foram algumas das respostas.





Ao apito final, os mesmos dirigentes saíram mais calados. A nova derrota para o rival Palmeiras aumentou a cobrança por reforços além de Neymar. O técnico Pedro Caixinha disse na entrevista que não tem varinha mágica.





O astro aceitou a proposta para voltar ao Peixe e negocia a sua rescisão no Al-Hilal. As conversas evoluíram nas últimas horas, mas ainda não houve o desfecho positivo.





A expectativa santista é poder anunciar Neymar ainda neste mês de janeiro. O contrato deve ser inicialmente de seis meses. O torcedor já não tem mais dúvidas que é uma questão de tempo.