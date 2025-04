Neymar não se recupera totalmente e deve desfalcar o Santos contra o Vasco

Neymar não deve ficar à disposição do Santos para a partida contra o Vasco no domingo (30), em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.





O jogador ainda não se recuperou totalmente da lesão na coxa esquerda. Ele fez fisioterapia e não foi a campo nesta terça (25).





O camisa 10 passou por exame de ressonância magnética, e as imagens mostraram que o problema muscular ainda não foi totalmente superado. O meia-atacante estava na transição do departamento médico para o gramado.





A notícia frustra o técnico Pedro Caixinha. A expectativa no Santos era ter Neymar já como titular no domingo.





A nova previsão agora é ter Neymar diante do Bahia, dia 6 de abril. Ele só será liberado quando estiver 100% recuperado.





A informação sobre a provável ausência de Neymar foi inicialmente publicada pelo jornalista Vagner Frederico.