Neymar negocia liberação do Al Hilal para voltar ao Santos

A torcida do Santos vive a expectativa de voltar a contar com Neymar. O clube da Vila Belmiro chegou a um acordo salarial com o atacante de 32 anos, com as bases de um contrato de seis meses, porém ainda há um obstáculo a ser superado, o compromisso que o jogador tem o Al Hilal, da Arábia Saudita, até junho.





Os dirigentes alvinegros demonstram otimismo, dada a situação do atleta em seu time atual. Com problemas físicos, ele não foi nem inscrito pelo técnico Jorge Jesus no Campeonato Saudita. Assim, há uma porta aberta para a negociação de uma rescisão, embora ela não seja considerada simples.





Neymar ainda tem cerca de US$ 65 milhões (R$ 394 milhões) a receber em seu contrato com o Al Hilal e não está disposto a abrir mão do dinheiro. Uma das possibilidades é estender o pagamento dos salários em mais parcelas, até o fim do ano.





Não foi algo que seduziu inicialmente os cartolas da equipe de Riad, mas a situação do atacante ficou quase insustentável com as declarações de Jesus de que ele não consegue acompanhar o ritmo dos companheiros. Ciente disso, o Santos intensificou as conversas.





Um dos argumentos é que o atleta, após um longo período de afastamento por uma lesão grave no joelho e outros problemas musculares, precisa estar em uma liga mais forte -ou em qualquer liga, já que, como citado, nem inscrito ele foi no Saudita- para voltar à seleção brasileira. O jogador já declarou diversas vezes que deseja estar nas próximas convocações das Eliminatórias.





O clube praiano produziu um vídeo, com inteligência artificial, no qual a voz de Pelé lista os motivos pelos quais o retorno faz sentido neste momento. Segundo dirigentes alvinegros, a produção causou boa impressão.





Antes de construir sua carreira na Europa e chegar à Arábia Saudita, Neymar disputou 225 partidas com a camisa do Santos. Marcou 136 gols, deu 64 assistências e conquistou seis títulos: três do Campeonato Paulista, (2010, 2011 e 2012), um da Copa do Brasil (2010), um da Copa Libertadores (2011) e um da Recopa Sul-Americana (2012).