Neymar reforça no Santos rede de apoio à promessa Juninho, filho de Robinho

Neymar ajudará a promessa Juninho, filho de Robinho, no dia a dia em Santos.





Neymar quer apoiar Robson Jr, filho de Robinho que ganha cada vez mais espaço nas categorias de base do Santos como meia-atacante.





Enquanto o pai está preso, Juninho, como é chamado no Santos, mostra seu talento entre o sub-17 e o sub-20 e já treinou entre os profissionais. Ele tem 17 anos.





Juninho publicou um vídeo sobre a volta de Neymar e ganhou um comentário do ídolo: "Bora moleque, teu pai cuidou de mim e eu cuidarei de você".





Neymar era fã de Robinho e teve o apoio do ídolo em 2010, quando começou a se destacar de fato no cenário nacional. Agora, os papéis se inverteram e Neymar quer estar próximo de Juninho para lidar com esse momento de ascensão.





Essa ajuda será facilitada pois Neymar deve alugar uma mansão no Morro Santa Therezinha, condomínio onde Juninho mora com a mãe e os irmãos. Neymar escolheu o local por estar a menos de 10 minutos do CT Rei Pelé e da Vila Belmiro.





A rede de apoio a Juninho conta com outros ídolos, como Elano e Renato. Companheiros de Robinho estão próximos da família, enquanto a pena de nove anos de prisão por estupro está vigente.





Quem convive com Juninho afirma que ele é um garoto tranquilo, de boa cabeça e muito potencial. Diferentemente do pai, o meia-atacante é canhoto, mas tem as mesmas características: drible e velocidade.

Juninho faz poucas visitas na penitenciária de Tremembé, mas ouve da mãe que Robinho está "firme". O atual Menino da Vila faz publicações recentes sobre o pai e já comemorou gols com a camisa: "Deus me deu o melhor pai do mundo".





