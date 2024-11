Neymar sai machucado em partida do Al-Hilal no 2º jogo após volta de lesão

Neymar deixou a partida entre Al-Hilal e Esteghlal pela Champions League da Ásia sentindo uma lesão na parte posterior da coxa direita. O brasileiro, que entrou ao longo do segundo tempo no jogo deste segunda-feira (4), atuou apenas por 28 minutos. A partida terminou com vitória do Al-Hilal por 3 a 0.



Neymar começou o jogo no banco, mas entrou aos 12 minutos do segundo tempo. O brasileiro substituiu Al-Hamdan e foi ovacionado pelos torcedores na Kingdom Arena.



Ele ficou em campo apenas até 40 minutos da etapa final. O brasileiro saiu pela linha de fundo após tentar dominar passe de Marcos Leonardo. Ele foi atendido por médicos já fora do gramado, mas acabou substituído por Al-Qahtani.