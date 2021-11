Neymar tem lesão confirmada e fica fora do PSG por até 8 semanas

O Paris Saint-Germain informou nesta segunda-feira (29) que Neymar ficará de seis a oito semanas em recuperação após sofrer uma dura falta no último domingo (28).



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo o clube, exames detectaram uma entorse no tornozelo esquerdo do camisa 10, com lesão também em ligamentos do local.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O período inclui a partida contra o Club Brugge, pela Champions League, marcada para o próximo dia 7, além de partidas pelo Campeonato Francês.





O brasileiro se machucou na última partida da equipe francesa pelo campeonato nacional, contra o St. Etienne, após receber uma entrada violenta de Yvann Maçon. O brasileiro deixou o campo carregado em uma maca, chorando.





"Bora recuperar. Infelizmente esses contratempos fazem parte da vida de uma atleta. Agora é o que tem, levantar a cabeça e vamos que vamos. Voltarei melhor e mais forte", afirmou Neymar, nas redes sociais, depois da partida, mas ainda antes do diagnóstico.

Continua depois da publicidade





O PSG afirmou ainda que deve publicar um novo boletim médico, em 72 horas, para informar sobre a evolução da recuperação de seu atleta.





Além do camisa 10, o PSG também tem na sua lista de lesionados Wijnaldum, Ander Herrera e Draxler. Os dois primeiros devem voltar a campo em breve, mas o último segue sem previsão.





O atacante Mauro Icardi e o volante Marco Verrati, que perderam a partida contra o St. Etienne por estarem machucados, já estão recuperados. Agora é possível que retornem ao time no duelo desta quarta-feira (1º), contra o Nice, pelo Francês.





Atualizada às 13h53.