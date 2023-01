Neymar, Vinicius Junior e Debinha são indicados a prêmio de craque da Fifa

A Fifa (Federação Internacional de Futebol) divulgou nesta quinta-feira (12) os indicados ao prêmio The Best, dedicado aos destaques da temporada no futebol. Neymar (Paris-Saint-Germain) e Vinicius Junior (Real Madrid), do time masculino, e Debinha (North Carolina Courage), do feminino, são os nomes da seleção brasileira que concorrem à nomeação como jogador do ano.





Entre os homens, há amplo favoritismo a Lionel Messi (Paris Saint-Germain), que conduziu a Argentina ao título da Copa do Mundo. Entre as mulheres, a espanhola Alexia Putellas (Barcelona) é apontada como a favorita e receber a honraria mais uma vez -ela a levou em 2021 e defende sua coroa.

São 14 nomes do futebol masculino e 14 do feminino. Os vencedores serão conhecidos em cerimônia marcada para o dia 27 de fevereiro, na sede da Fifa, em Zurique. A festa celebrará também o melhor goleiro, a melhor goleira, o melhor treinador de time masculino, a melhor treinadora de time feminino e gol mais bonito. Há ainda um prêmio dedicado a torcedores.





Os brasileiros Alisson (Liverpool) e Ederson (Manchester City) estão indicados entre os cinco goleiros finalistas. O atacante Richarlison (Tottenham) concorre ao Prêmio Puskás pelo gol de voleio que marcou pela seleção contra a Sérvia, no Mundial do Qatar. E a sueca Pia Sundhage, que dirige a equipe feminina do Brasil, está entre as seis técnicas indicadas.

Os prêmios são definidos com base em quatro partes de peso igual: votos dos treinadores das seleções, votos dos capitães das seleções, votos de um painel de jornalistas e votos de internautas no site da Fifa. A votação popular ficará aberta até 3 de fevereiro.