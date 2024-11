'Ninguém marcou mais que eu', diz Cristiano Ronaldo em busca dos mil gols

Cristiano Ronaldo deixou Pelé de lado e afirmou que ele é o jogador que tem mais gols na história do futebol.

Cristiano Ronaldo vive a expectativa de chegar aos mil gols. O atacante português tem 908 tentos anotados aos 39 anos e foi perguntado sobre a meta de chegar ao milésimo.

O camisa 7 se "culpou" por toda a expectativa criada em cima disso. Ele disse viver o momento e que não pensa muito a longo prazo.

"Vou ser sincero... O culpado disso fui eu. Na vida, no futebol, a nível pessoal, eu encaro agora a minha vida a viver o momento, e acho que isso é o mais importante. Não temos que pensar a longo prazo, já não consigo pensar a longo prazo. Se vier o mil, bom, senão, também ninguém marcou mais gols do que eu", disse Cristiano Ronaldo, durante premiação da Federação Portuguesa de Futebol.

Os números de Pelé geram controvérsia. O brasileiro marcou 1.282 gols ao longo da carreira, mas apenas 767 deles em jogos oficiais. Os demais saíram em amistosos relevantes à época.

Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro por clubes e seleção na história. Em 2021, quando ele chegou aos 770, Pelé reconheceu a marca do português e o parabenizou por passa-lo.

"Parabéns por quebrar o meu recorde de gols em partidas oficiais. A minha única lamentação é não poder te dar um abraço hoje", disse Pelé, em 2021.

Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.