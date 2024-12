Nordeste terá recorde de clubes no Brasileirão

O Campeonato Brasileiro terá em 2025 o maior número de clubes nordestinos da história do formato dos pontos corridos.





Serão cinco representantes do Nordeste na primeira divisão no ano que vem: Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória. Até então, o número máximo era de quatro em uma mesma edição do campeonato, que passou a ser disputado em pontos corridos em 2003.





Os três times nordestinos que disputaram a elite nacional em 2024 permanecerão. O Fortaleza já está garantido na Libertadores, o Bahia integra o G8 e briga pela classificação ao torneio continental, enquanto o Vitória escapou matematicamente do risco do rebaixamento com os resultados do último final de semana.





Já os outros dois conquistaram o acesso na Série B. Sport e Ceará terminaram em terceiro e em quarto, respectivamente.





O Nordeste será a segunda região com mais clubes no Brasileiro de 2025, com 1/4 das vagas, atrás apenas do Sudeste. A briga contra o rebaixamento continua, mas nenhuma outra das regiões três pode ter mais de cinco representantes.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





GEOGRAFIA DO BRASILEIRO 2025





Sudeste: pelo menos 9 clubes (Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Cruzeiro e Vasco confirmados da Série A, e Santos e Mirassol via Série B)

- Nordeste: 5 (Bahia, Ceará, Fortaleza da Série A, Sport e Vitória vindos da B)

- Sul: pelo menos 2 (Inter e Grêmio)

- Norte: 0

- Centro-Oeste: 0





NÚMERO DE EQUIPES NORDESTINAS NO BRASILEIRO





- 2025: 5 (Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória)

- 2024: 3 (Bahia, Fortaleza e Vitória)

- 2023: 2 (Bahia e Fortaleza)

- 2022: 2 (Ceará e Fortaleza)

- 2021: 4 (Bahia, Ceará, Fortaleza e Sport)

- 2020: 4 (Bahia, Ceará, Fortaleza e Sport)

- 2019: 4 (Bahia, Ceará, CSA e Fortaleza)

- 2018: 4 (Bahia, Ceará, Sport e Vitória)

- 2017: 3 (Bahia, Sport e Vitória)

- 2016: 3 (Santa Cruz, Sport e Vitória)

- 2015: 1 (Sport)

- 2014: 3 (Bahia, Sport e Vitória)

- 2013: 3 (Bahia, Náutico e Vitória)

- 2012: 3 (Bahia, Náutico e Sport)

- 2011: 2 (Bahia e Ceará)

- 2010: 2 (Ceará e Vitória)

- 2009: 3 (Náutico, Sport e Vitória)

- 2008: 3 (Náutico, Sport, e Vitória)

- 2007: 3 (América-RN, Náutico e Sport)

- 2006: 2 (Fortaleza e Santa Cruz)

- 2005: 1 (Fortaleza)

- 2004: 1 (Vitória)