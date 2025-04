Norte Pioneiro deve ter mais um ano sem futebol profissional

O Norte Pioneiro deve ter mais uma temporada sem futebol profissional. Em um momento onde a força do interior está em evidência, com Operário, de Ponta Grossa, campeão paranaense; e Maringá, vice; uma região que já foi destaque na modalidade vive um período de ostracismo em competições federadas.





Desde que o PSTC migrou de Cornélio Procópio para Alvorada do Sul, em 2022, o Norte Pioneiro não tem uma equipe de futebol profissional em atividade. Pior, é a projeção de que esse hiato na verdade seja uma nova realidade – entre os times previamente confirmados para disputa da segunda e terceira divisões do estadual não há representantes da região.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O contraste com o passado é grande. Matsubara, de Cambará, União Bandeirante, de Bandeirantes, e Platinense, de Santo Antônio da Platina, se alternaram com 9 de Julho e Comercial, ambos de Cornélio Procópio, na elite do futebol paranaense no século passado.





HISTÓRIA

Publicidade





Se faltaram títulos de expressão, sobrava paixão. Conquista de relevância mesmo, apenas o Campeonato Paranaense no longínquo 1961, vencido pelo Comercial.

Publicidade





Mas paixão não faltava. Foi o sentimento que levou a torcida do Matsubara a construir com as próprias mãos um estádio para o time. Que fazia a Platinense ter força para criar fama de carrasco dos grandes da capital quando jogava em casa. E que impulsionou o União Bandeirante a bater clubes com orçamento muito maior e chegar a cinco finais do Paranaense.





Isso muito em virtude da capacidade dos times locais em garimpar jovens talentos e revelar atletas que posteriormente tiveram carreiras de sucesso, vários com passagens marcantes em grandes clubes do Brasil e do exterior e até pela seleção brasileira.





Considerado referência em categorias de base e formação de atletas nos anos 1980, o Matsubara atraía jovens de todo o Brasil, que buscavam uma vitrine. Dali saíram nomes como o zagueiro Toninho Carlos (Santos e seleção brasileira) e Newmar (campeão mundial com o Grêmio), o meia Jean Carlos (Palmeiras) e os atacantes Carlos Alberto (Coritiba e Botafogo), Djalma Bahia (que faleceu em acidente automobilístico quando defendia a Portuguesa) e Nilmar (Inter, Villarreal, Corinthians e seleção brasileira), entre tantos outros.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.