Novo contratado do Londrina EC jogou com campeões da Libertadores

O Londrina anunciou nesta quinta-feira (9) a contratação do lateral-direito João Vitor, de 22 anos, por empréstimo com opção de compra junto ao Monsoon-RS. É o 11º reforço anunciado pelo clube. Entre eles, somente um atacante, Robson Duarte.





Essa poderá ser a grande oportunidade para João Vitor deslanchar na carreira. Isso porque o jogador, que foi revelado pelo Goiânia-GO, chegou à base do Fluminense sob expectativa em 2019, fez parte do time que tinha destaques que seriam campeões da Libertadores, como Alexsander e John Kennedy, pelo Flu, em 2023, e Matheus Martins, pelo Botafogo, em 2024, mas não conseguiu a mesma sequência dos colegas de Xerém.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"Comecei a carreira com 14 anos no Goiânia e com 16 tive a oportunidade de jogar uma semifinal no profissional contra o Goiás. Consegui corresponder e me transferi para o Fluminense. Pude jogar ao lado de grandes nomes dessa equipe atual como Ganso, André, John Kennedy, Alexsander, mas acabei me machucando e isso me prejudicou um pouco", explicou João Vitor em 2024, quando ainda defendia o São Luiz.





João Vitor assinou com o Monsoon-RS em 2022 e se destacou na equipe de Porto Alegre - que em 2025 vai disputar a primeira divisão do Campeonato Gaúcho -, sendo emprestado em 2024 para a disputa da elite do Gauchão pelo São Luiz. Foi no time de Ijuí que João Vitor ganhou sequência e chamou a atenção de equipes importantes.

Publicidade





Ele foi destaque na vitória por 2 a 0 do São Luiz sobre o Grêmio, em jogo que valeu o título da Recopa Gaúcha à equipe do interior. Foi dele a jogada para o gol contra do zagueiro Rodrigo Ely naquela oportunidade. Contra o Internacional, João Vitor também realizou bom jogo e foi destaque no empate por 0 a 0 pelo Gauchão do ano passado.





Após o fim do Estadual, a dupla Gre-Nal realizou sondagens para contar com João Vitor, com o Colorado se colocando à frente na disputa pelo jovem lateral. Entretanto, foi o Juventude que fechou com o defensor e o contratou para a disputa do Campeonato Brasileiro.





Inicialmente, o atleta seria o reserva imediato de João Lucas, titular absoluto do time e eleito melhor lateral do Campeonato Gaúcho. Mas no time de Caxias do Sul, além do pouco espaço em relação ao concorrente, João Vitor não conseguiu o mesmo desempenho e foi utilizado somente no time de aspirantes. Sua última partida foi no dia 15 de novembro, pela Copa FGF (Federação Gaúcha de Futebol), na vitória por 3 a 1 sobre o Ypiranga.