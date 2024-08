Número de cartões de Zubeldía no São Paulo impressiona

O número de cartões recebidos pelo técnico Luis Zubeldía desde que chegou ao São Paulo tem impressionado. O argentino tem sido advertido por reclamações e por sair da área técnica; ele recebeu cartões em mais da metade dos jogos (58,3%).



Zubeldía já recebeu 13 cartões amarelos e dois vermelhos em 24 jogos que comandou o Tricolor do banco de reservas. Do número total já estão descontadas três partidas em que o argentino cumpriu suspensão.

Nos últimos dez jogos em que esteve na área técnica, Zubeldía recebeu cartões em nove. A exceção foi o jogo contra o Goiás pela Copa do Brasil, no MorumBIS - no duelo de volta, o treinador acabaria expulso.



Zubeldía levou 15 jogos para ser suspenso pela primeira vez. Nesse período, ele recebeu seis amarelos, sendo dois na Libertadores, um na Copa do Brasil e os três do Brasileirão que renderam a suspensão automática.



ZUBELDÍA E OS CARTÕES



São Paulo 2 x 0 Barcelona: amarelo para Zubeldía

São Paulo 0 x 0 Palmeiras: sem amarelo

São Paulo 3 x 1 Águia: amarelo para Zubeldía

São Paulo 3 x 1 Vitória: sem amarelo

São Paulo 3 x 1 Cobresal: amarelo para Zubeldía

São Paulo 2 x 1 Fluminense: sem amarelo

São Paulo 0 x 0 Barcelona: sem amarelo

São Paulo 2 x 0 Águia: sem amarelo

São Paulo 2 x 0 Talleres: sem amarelo

São Paulo 2 x 0 Cruzeiro: amarelo para Zubeldía

São Paulo 0 x 0 Internacional: amarelo para Zubeldía

São Paulo 2 x 2 Corinthians: sem amarelo

São Paulo 0 x 1 Cuiabá: sem amarelo

São Paulo x Vasco: sem amarelo

São Paulo 2 x 1 Criciúma: amarelo Zubeldía

São Paulo 3 x 1 Bahia: cumpriu suspensão, Maxi Cuberas dirigiu

São Paulo 2 x 1 Athletico: amarelo + vermelho para Zubeldía

São Paulo 2 x 0 Red Bull: cumpriu suspensão, Carlos Gruezo dirigiu

São Paulo 1 x 2 Atlético-MG: amarelo para Zubeldía

São Paulo 1 x 0 Grêmio: amarelo para Zubeldía

São Paulo 0 x 0 Juventude: amarelo para Zubeldía

São Paulo 2 x 2 Botafogo: cumpriu suspensão, Cuberas dirigiu (tomou amarelo)

São Paulo 0 x 1 Fortaleza: amarelo para Zubeldía

São Paulo 2 x 0 Goiás: sem amarelo

São Paulo 1 x 0 Flamengo: amarelo para Zubeldía

São Paulo 0 x 0 Goiás: vermelho para Zubeldía

São Paulo 1 x 0 Atlético-GO: amarelo para Zubeldía