Números do Botafogo contra o Palmeiras contrariam Textor

John Textor, dono da SAF do Botafogo, afirmou após o tropeço contra o Vitória que o time carioca gosta de jogar no Allianz Parque e "vai bem" contra o Palmeiras em seus domínios -onde acontece o jogo decisivo pelo Brasileiro, na próxima terça-feira (26), às 21h30. No entanto, os números contrariam totalmente a fala do empresário norte-americano.



O QUE ELE DISSE

"Gostamos de jogar no estádio deles. A gente vai bem lá e gosta de jogar na casa do Palmeiras. Vocês já viram isso."



VEJA O RETROSPECTO

Botafogo só venceu o Palmeiras no Allianz Parque uma vez. As equipes se enfrentaram sete vezes no estádio: quatro vitórias do Palmeiras, dois empates e um triunfo do clube carioca.



A vitória alvinegra aconteceu no ano passado, mas o Palmeiras "devolveu" a derrota no 2º turno com uma virada história por 4 a 3 no Nilton Santos. Tiquinho Soares foi o autor do gol da partida que acabou 1 a 0, pela 12ª rodada do Brasileirão de 2023.

O Alvinegro também teve problemas para marcar gols no estádio palmeirense. Foram apenas quatro marcados em sete jogos, e em quatro partidas o time passou em branco.



Recorte recente é favorável ao Botafogo. Após a vitória como visitante no Brasileiro do ano passado, o Botafogo empatou em 2 a 2 neste ano, no duelo válido pelo volta das oitavas de final da Libertadores. O empate classificou a equipe de Artur Jorge, que fará a final da competição contra o Atlético-MG.

O Palmeiras tem apenas uma derrota no Allianz Parque pelo Brasileirão deste ano. O time de Abel Ferreira só perdeu para o Vitória no estádio. O Alviverde ainda tem mais duas derrotas como mandante (contra Athletico-PR e Inter), mas as partidas foram disputadas na Arena Barueri.



Critério de desempate da liderança ao Palmeiras. As equipes estão com 70 pontos na tabela, mas o Alviverde leva a melhor no primeiro critério de desempate: o número de vitórias (21 contra 20). Isso torna o duelo de terça ainda mais importante.