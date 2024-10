O que o Santos precisa para garantir volta à Série A na próxima rodada

O sofrimento do Santos na Série B está cada vez mais perto do fim. A equipe paulista pode garantir a volta à elite nacional já na próxima rodada, mais precisamente no domingo (3).





SANTOS NÃO DEPENDE SÓ DE SI





O Santos precisa de uma combinação de resultados para voltar à Série A na próxima rodada. Para isso, precisará contar com uma ajuda do Avaí, além de fazer sua parte.





O primeiro passo é vencer o Vila Nova, no sábado (2), na Vila Belmiro.





Feito isso, o Santos precisará torcer para que o Ceará não vença o Avaí no domingo, na Arena Castelão.





Este é o único cenário que garantirá o Santos na elite já na 35ª rodada. O time paulista chegaria aos 65 pontos e abriria 10 ou 11 pontos do Ceará, 10, 12 ou 13 do América-MG e 13 do próprio Vila Nova, que também estão na briga e atualmente fora do G4. Restarão apenas mais nove em disputa.





O Santos passa a depender só de si para conquistar o acesso na rodada seguinte, se já não conseguir subir no fim de semana. Depois do Vila Nova, o time paulista encara o Coritiba, fora de casa, no dia 11. Em uma conta básica, basta vencer os dois jogos.





VITÓRIA FORA DE CASA ENCAMINHOU O ACESSO





O Santos contou com uma noite de brilho de Serginho e venceu o Ituano por 2 a 0, na última segunda-feira (28), pela 34ª rodada da Série B.





O atacante marcou o primeiro gol e contribuiu participando diretamente do segundo, marcado por Guilherme.





Fábio Carille evitou deixar a empolgação tomar conta dele e do elenco após o resultado, ainda que o acesso pareça uma questão de tempo e possa acontecer já na próxima rodada.





"Matematicamente não estamos ainda (classificados). Temos que respeitar muito o futebol. Já vimos muitas coisas. É deixar esses caras ligados para esse jogo em casa. Uma vitória, respeitando o Vila Nova, mas se impondo dentro de casa. Com 65 pontos não tem erro. Estamos com 62, faltam 12 pontos para disputar. O Ceará tem 54. Se ganhar as quatro, chega a 66. Então, vamos passo a passo, focar no Vila Nova, procurar os três pontos em casa para, aí sim, projetar o segundo passo", disse Carille, em entrevista coletiva.





