Onde acontecerá a Copa de 2026? Competição terá mudanças no formato e três países-sede

Com a chegada da aguardada Copa do Mundo no Qatar, os aficionados por futebol já se perguntam qual país sediará a competição em 2026. Na verdade, a pergunta correta seria "quais", já que a nova organização proposta pela FIFA abrange três países como anfitriões em 2026: Canadá, Estados Unidos e México.





Dezesseis cidades receberão jogos, sendo 11 nos Estados Unidos (Miami, Nova York, Boston, Filadélfia, Houston, Kansas City, Atlanta, Los Angeles, São Francisco, Seattle e Dallas), três no México (Cidade do México, Guadalajara e Monterrey) e duas no Canadá (Toronto e Vancouver).



A medida, inédita até então, foi tomada devido à ampliação de times que poderão participar da Copa em 2026. Ao todo 48 países disputarão o torneio, tendo mais vagas para seleções africanas, asiáticas, europeias, norte-americanas e centro-americanas. O modelo atual, com 32 times, é utilizado desde 1998, quando o evento foi sediado na França.





Não será a primeira vez que mais de um país organiza "o maior espetáculo da Terra". Em 2002, quando o Brasil se sagrou pentacampeão, os países-sede foram Japão e Coreia do Sul.





(sob supervisão de Guilherme Marconi - Grupo Folha)