Ônibus do Bahia é atingido por bomba e três jogadores ficam feridos

O ônibus que levava a delegação do Bahia foi atingido por uma bomba na noite desta quinta-feira (24) antes de entrar em campo perto da Arena Fonte Nova em Salvador. Conforme a equipe do Bahia, a bomba explodiu dentro do ônibus e três atletas ficaram feridos: o goleiro Danilo Fernandes, o lateral-direito Matheus Bahia e o atacante Marcelo Cirino, de Maringá. Danilo Fernandes foi atingido por estilhaços no rosto e foi encaminhado a um hospital.

Um carro que transitava ao lado do ônibus também foi atingido, de acordo com informações publicadas nas redes sociais do Bahia.

Os jogadores seguiam para o estádio para disputar a sua primeira partida da Copa do Nordeste deste ano contra o Sampaio Corrêa (MA).



📝 Esquadrão definido



🗣️ Por conta do atentado contra o ônibus tricolor, o goleiro Danilo Fernandes, o lateral Matheus Bahia e o atacante Marcelo Cirino ficam de fora da partida. pic.twitter.com/o7ulCUikUe — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) February 25, 2022



Após o ataque, o time decidiu entrar em campo. "O grupo, através da sua dignidade e do seu profissionalismo, vai entrar em campo para honrar as cores do Bahia", declarou o técnico Guto Ferreira em um vídeo no Twitter.



"O grupo, através da sua dignidade e do seu profissionalismo, vai entrar em campo para honrar as cores do Bahia" - Guto Ferreira pic.twitter.com/CBR1ctdsIH — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) February 25, 2022



O time entrou em campo e venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 e segue no G4 da Copa do Nordeste.



🙌🏾 Decidiram entrar em campo e honraram a camisa. Esquadrão vence Sampaio Corrêa por 2 a 0, gols de Daniel e Rodallega, e segue no G4 da Copa do Nordeste em noite de atentado lamentável contra o ônibus do clube. pic.twitter.com/az4dp0E1ZU — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) February 25, 2022

Pouco depois da meia-noite, a equipe do Bahia informou no Twitter que o goleiro está bem, mas passará a noite no hospital. "O goleiro teve múltiplos ferimentos na face, no pescoço e nos membros inferiores, que precisaram ser suturados, e ficará em observação para exames complementares e avaliação de oftalmologista, pois há corte perto do olho", diz o post na rede social.

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), repudiou o ataque aos jogadores em postagem nas suas redes sociais e informou ter determinado imediata apuração do episódio.

"Nada justifica o ataque covarde contra o ônibus do Bahia na noite desta quinta. Futebol não é campo de guerra, é paixão. Determinei imediata apuração. Jogadores, sejam eles do Bahia, Vitória ou qualquer outro time, são profissionais e merecem respeito. O crime será investigado e os autores do atentado –que eu prefiro não chamar de torcedores– devem ser julgados pela justiça", pontuou.