'Os caras estão malucos, comprar praia?', diz Richarlison em meio à polêmica entre Neymar e Piovani

Alheio à polêmica em torno de privatização de praias, assunto que tem mexido com os ânimos nas redes sociais, o jogador Richarlison demonstrou uma certa confusão sobre o trema.



Perguntado em uma live se ele defenderia Neymar na discussão com Luana Piovani , o atleta ficou em cima do muro.

"Eu estava 'negoçando' era a parada da mulher lá que falou dele (Luana Piovani), eu sei lá negócio de praia, negócio de vender praia", disse o capixaba.



"Parece que alguém comprou a praia. Tem como comprar praia agora? Sabia não. Os caras estão malucos, comprar praia?", disse.

O jogador Neymar Jr. processará a atriz Luana Piovani por causa de falas feitas por ela na última quinta (30) o acusando de apoiar um projeto que tem a ideia de privatizar algumas praias do litoral do Brasil.



A Folha de S.Paulo apurou que o jurídico do atacante já começou os trâmites para entrar com ação. Em nota, a equipe do ídolo do Santos confirmou que vai levar o caso para a esfera judicial.

"O nosso cliente Neymar Jr. se pronunciou justamente para não dar voz e ouvidos a uma especulação desconexa, encerrando o assunto. Os devidos reparos, contudo, serão discutidos no palco e no momento adequado", diz.



Piovani começou a criticar Neymar devido à PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que transfere terrenos de marinha em áreas urbanas da União para estados e municípios ou para proprietários privados. Ambientalistas apontam que o texto dá margem para a criação de praias privadas.Há duas semanas, Neymar divulgou o projeto junto à incorporadora DUE, que prevê 28 empreendimentos no litoral de Pernambuco e Alagoas.

"Me parece um plano infalível que alguém fez na carreira desse garoto para que tudo, de repente, depois do ápice, fosse ao chão. Como consegue fazer tanta merda? Ser tão mau-caráter? São muitos históricos. Não vou ficar aqui puxando para lembrar quanta merda grave esse 'garoto' já fez", disse a atriz.



Ao rebater a atriz, Neymar também disse que ela não pode falar sobre a criação de seus filhos. "Quer vir falar do meu caráter? Tu nem me conhece. Não sabe o que passei. E quer falar dos meus filhos? Não tô te entendendo. Sempre tratei seus filhos muito bem. E, por sinal, me adoram."



"Se quiser o telefone das mães dos meus filhos, eu te passo. Pergunta para elas se sou um mau pai. Toma vergonha na cara. Tem mais de 50 anos e quer vir lacrar na internet? Tá pensando que você é quem?", disse o jogador nos stories.