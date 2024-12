Oscar comenta 'pressão' de Lucas Moura por acerto com o São Paulo

Oscar contou com a torcida de velhos conhecido por seu acerto com o São Paulo: o atacante Lucas Moura e o volante Luiz Gustavo. O novo reforço tricolor revelou que a dupla mandou mensagens para saber se o meio-campista realmente voltaria ao clube paulista.





"O Lucas [Moura] mandou mensagem, queria saber se ia dar certo ou não. O Luiz Gustavo também [mandou mensagem]. Várias pessoas ficaram felizes com a minha volta ao São Paulo. Espero fazer uma boa dupla com o Lucas. A gente fez uma grande dupla na base, e espero retribuir também no profissional", disse Oscar, à SPFC Play.





Oscar assinou com o São Paulo até dezembro de 2027. O meio-campista retorna ao Tricolor após 14 anos.





O QUE MAIS OSCAR FALOU:





'Estou numa fase muito boa': "O último ano foi um dos meus melhores no Shanghai [Port, time chinês], dei mais de 30 assistências, fiz mais de 16 gols. Estou numa fase muito boa, tanto tecnicamente quanto fisicamente. Espero chegar no São Paulo e ajudar o clube ao máximo para conquistar grandes títulos e fazer grandes jogos"





Volta ao Brasil: "Estou muito feliz de estar voltando a morar no Brasil, a jogar aqui no São Paulo, o clube que eu comecei, que me revelou, então estou muito feliz por estar de volta, minha família também está toda feliz de voltar a morar no Brasil depois de tanto tempo".





Libertadores: "Eu sei o quanto a Libertadores é importante para o São Paulo, espero fazer uma boa Libertadores e chegar o mais longe possível".