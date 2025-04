Pablo, centroavante do Londrina EC, é eleito revelação do Campeonato Paranaense

A FPF (Federação Paranaense de Futebol) realizou um evento de gala na noite de quarta-feira (2), no restaurante Madalosso, em Curitiba, para entregar as premiações individuais e coletivas aos destaques do Campeonato Paranaense 2025. O Londrina, time que terminou a competição com a melhor campanha e foi terceiro colocado no geral, foi representado pelo executivo de futebol, Lucas Magalhães, e pelo CEO da SAF, Paulo Assis. A dupla de ataque Pablo e Iago Teles saiu premiada do evento.





Pablo, autor de cinco gols e duas assistências, foi eleito a revelação do Campeonato Paranaense. Segundo apurou a FOLHA, o bom momento do centroavante tem gerado sondagens de outras equipes. Athletico Paranaense, Coritiba e Bahia fizeram consultas pelo atleta, mas não enviaram propostas até o momento.



Iago Teles foi o artilheiro da competição com oito gols e recebeu a premiação junto com Matheus Moraes, ex-jogador do LEC, que atualmente defende o Maringá.





Os dois atacantes foram os goleadores do LEC no Paranaense. Juntos, marcaram 13 dos 22 gols da equipe alviceleste na competição. No mata-mata, o destaque de ambos foi ainda maior. Nas quartas de final, contra o Cianorte, Iago Teles marcou um e Pablo dois no triunfo por 4 a 0 no agregado. Na semifinal contra o Operário, cada um marcou uma vez. O camisa 9, em Ponta Grossa, e o camisa 11, em Londrina. O Tubarão foi eliminado pelo Fantasma nos pênaltis após empate por 2 a 2 no agregado.

Outros prêmios da noite





O interior dominou as premiações concedidas pela FPF. O melhor treinador foi Jorge Castilho, do Maringá, que ainda teve o atacante Matheus Moraes como artilheiro. A equipe da Cidade Canção foi premiada ainda por conta do melhor ataque, com 28 gols.





Campeão, o Operário levou também o troféu do interior, a premiação pela melhor defesa, com 14 gols sofridos, e teve o meia Gabriel Boschilia eleito o craque do Campeonato Paranaense 2025.





O único representante da capital foi o goleiro Pedro Morisco, do Coritiba, que recebeu o prêmio de goleiro menos vazado. O arqueiro sofreu cinco gols em dez jogos e a FPF alegou que a premiação se deu pela média de jogos e gols sofridos pelo goleiro do Coxa.

“É uma realização com todos os clubes ao final do nosso campeonato, mostra que deixamos a disputa e a rivalidade para os 90 minutos em campo”, comemorou Hélio Cury Filho, presidente da FPF, durante o evento. A entidade não montou a seleção do Campeonato Paranaense.

Transmissão

Ainda no evento, a RIC confirmou que renovou o contrato de transmissão do Campeonato Paranaense para 2026. Neste ano, a emissora transmitiu um jogo por rodada, aos sábados, em TV aberta.