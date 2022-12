'Pagodão do Birimbola': veja a dancinha feita pela seleção após o gol de Vini Jr. na Copa

Vinicius Júnior fez o seu primeiro gol na Copa do Mundo 2022 nesta segunda-feira (5), nas oitavas de final, contra a Coreia do Sul, e bailou no gramado do Estádio 974.

O atacante da seleção brasileira "convocou" os companheiros e dançou "Pagodão do Birimbola", música de Os Quebradeiras Mousik e Machadez.





Não é a primeira vez que os craques da seleção dançam essa música. O camisa 10 Neymar, por sinal, aparece um vídeo no TikTok fazendo a dancinha.

Vini Júnior abriu o placar para a seleção brasileira contra a Coreia aos sete minutos do primeiro tempo. Neymar, Lucas Paquetá e Raphinha acompanharam a joia do Real Madrid.





Poucos minutos depois, Richarlison se antecipou a um zagueiro, sofreu pênalti e Neymar ampliou com categoria. Por enquanto, a seleção vai vencendo por 2 a 0.

Confira os memes da dancinha durante o jogo:

